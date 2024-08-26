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أشهر اللاعبين والمدربين المستفزين والمتنمرين

Serie A - AS Roma v Fiorentina
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أحد المستفزين والمتنمرين في تاريخ كرة القدم (رويترز)
26/8/2024

عدد لا بأس به من اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، الذين دفعوا الحكام والخصوم إلى أقصى حدودهم، أو تغلبوا على الجماهير الحاضرة، بتصرفاتهم المستفزة وتنمرهم.

فمن تصرفات جيمي فاردي الغريبة كل أسبوع، وليس انتهاء بسيرجيو راموس وبيبي، شهدت الجماهير الكروية في جميع أنحاء العالم عددا كبيرا من اللاعبين المحرضين والمتذمرين والمستفزين والمتنمرين.

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ويعد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي حاليا، أكثر اللاعبين استفزازا لخصومه وجماهير الفريق المنافس، حيث يتصرف بغرابة واستفزاز في المباراة، خاصة خلال تنفيذ ركلات الترجيح.

وهناك أيضا عدد من لاعبي كرة القدم والمدربين الذين تهكموا على اللاعبين والمدربين المنافسين، أبرزهم دييغو سيميوني وجوزيه مورينيو.

وهذه قائمة تضم أبرز اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمتهم كمستفزين ومتنمرين في الملاعب:

 

  • الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز: من 2012 إلى الوقت الحاضر.

  • الإسباني دييغو كوستا: 2006 إلى الوقت الحاضر.

Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Atletico Madrid - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 6, 2019 Atletico Madrid's Diego Costa is shown a red card by referee Jesus Gil Manzano REUTERS/Albert Gea

  • الإيطالي ماركو ماتيراتزي: 1990-2014.

OLYMPIASTADION, BERLIN, GERMANY - 2024/06/29: Marco Materazzi, former football player, smiles prior to the UEFA EURO 2024 round of 16 football match between Switzerland and Italy. Switzerland won 2-0 over Italy. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

  • الإنجليزي جيمي فاردي: من 2006 إلى الوقت الحاضر.

WEST BROMWICH, ENGLAND - MARCH 10: Jamie Vardy of Leicester City speaks with Bobby Madley, Match Referee during the Premier League match between West Bromwich Albion and Leicester City at The Hawthorns on March 10, 2018 in West Bromwich, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

  • الأسكتلندي سكوت براون: 2002-2022.
Soccer Football - Scottish Premiership - Aberdeen v Celtic - Pittodrie Stadium, Aberdeen, Scotland, Britain - February 9, 2022 Aberdeen's Scott Brown reacts REUTERS/Russell Cheyne
(رويترز)
  • البرتغالي بيبي: 2001-2024.

FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Morocco v Portugal

  • الإسباني سيرجيو راموس: من 2003 إلى الوقت الحاضر.
(غيتي)

الويلزي روبي سافاج: 1993-2008.

Soccer Football - North West Counties Football League - Stockport Town v Oswestry Town - Stockport Sports Village, Stockport, Britain - November 25, 2019 Stockport Town's Robbie Savage in action Action Images/Craig Brough

المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني: من 1987 إلى الوقت الحاضر.

Atletico Madrid v Liverpool FC: Group B - UEFA Champions League

  • الإنجليزي دينيس وايز: 1985-2006.

Football - Swindon Town v Chelsea - Capital One Cup Third Round - The County Ground - 24/9/13 Ex-Chelsea player Dennis Wise gestures towards the Chelsea supporters from the TV studio Mandatory Credit: Action Images / John Sibley Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو: من 1980 إلى الوقت الحاضر.

Serie A - AS Roma v Fiorentina

المصدر : الصحافة البريطانية