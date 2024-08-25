تفاصيل صفقة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما

يبدو أن انتقال اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال إلى فريق روما الإيطالي قاب قوسين أو أدنى.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين تفاصيل انتقال الدولي السعودي إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويقول رومانو إن الفريقين توصلا إلى اتفاق سيعلن عنه قريبا ويدفع روما 2.5 مليون يورو ومبلغا إضافيا كإضافات ومكافآت سيعلن عنها لاحقا.

وتابع أن فريق ريميس حاول خطف الصفقة اليوم ولكن روما أصر على التعاقد مع الظهير الأيمن والذي سيسافر إلى العاصمة الإيطالية يوم السبت المقبل لإتمام الصفقة.

وانتقل سعود (25 عاما) إلى الهلال قادما من الاتحاد عام 2022 وفاز مع "الزعيم" بالألقاب التالية: