أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليغ موسم 2024-2025

لا يختلف اثنان على أن الدوري الإنجليزي الممتاز أقوى وأثرى بطولة كروية في العالم، وهذا ما تظهره قائمة اللاعبين الأعلى أجرا فيها.

وكما يتصدر قائمة البريميرليغ المواسم الماضية ويتوج بلقبها، يتصدر مانشستر سيتي قائمة أعلى النوادي دفعا للرواتب بالبطولة الإنجليزية بنحو نصف مليار يورو، كما تضم قائمة الأعلى أجرا 4 لاعبين من السيتيزنز.

ويأتي مانشستر يونايتد ثانيا في فاتورة أجور تصل إلى 400 مليون يورو، وتضم القائمة لاعبين من "الشياطين الحمر".

ويمثل ليفربول في القائمة النجم المصري محمد صلاح براتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.

وهؤلاء اللاعبون الأعلى أجرا بالبريميرليغ موسم 2024-2025: