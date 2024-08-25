هالاند يشتري سريرا بـ18 ألف يورو

يواصل النرويجي إيرلينغ هالاند، هدّاف مانشستر سيتي، الابتكار للحفاظ على مستواه المتميز على أرض الملعب، ففي سن الـ24، استثمر الهداف الفتاك في سرير علاجي بالأشعة تحت الحمراء بقيمة تُقدر بنحو 18 ألف يورو.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن هالاند شارك صورة للمعدات عالية التقنية على إنستغرام، مع تعليق "سرير الضوء الأحمر".

وتُستخدم تكنولوجيا أشعة تحت الحمراء، التي تخترق عميقًا في الأنسجة والمفاصل، ويوصي الخبراء بجلسة مدتها 5 دقائق قبل التدريب لمنع الإصابات، تليها جلسة تصل إلى 20 دقيقة بعد التمرين لتعزيز تعافي العضلات.

ويتماشى الاستثمار الجديد مع نمط حياة اللاعب الصارم، إذ يتبع هالاند بالفعل نظاما غذائيا خاصا يحتوي على 6000 سعرة حرارية في اليوم، كما يستهلك "إكسيرا سحريا" مصنوعا من الحليب والسبانخ، ويشرب فقط الماء الذي يصفى باستخدام عملية معقدة.

ولا يعد النرويجي لاعب كرة القدم الوحيد الذي يتبنى أساليب غير تقليدية لتحسين أدائه، ويتبع لاعبون آخرون، مثل ماركوس لورينتي لاعب أتليتكو ​​مدريد أو كريستيانو رونالدو، أنظمة غذائية محددة وروتينا صحيا شخصيا.

وتعكس هذه الأساليب المبتكرة الاهتمام المتزايد الذي يوليه الرياضيون رفيعو المستوى لصحتهم وتعافيهم، في رياضة تتطلب مجهودا بدنيا متزايدا.

ثلاثيات هالاند

وسجل هالاند (24 عاما) ثلاثيته رقم "23" في مسيرته، وكانت خلال فوز "السيتيزنز" على إيبسويتش تاون 4-1 في البريميرليغ، ويقترب "الإعصار النرويجي" من ملكي الثلاثيات في تاريخ اللعبة وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.