شاهد.. بايرن ميونخ يفوز بصعوبة على فولفسبورغ بالدوري الألماني

قاد سيرجي غنابري فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز صعب في مستهل مشواره بالدوري الألماني لكرة القدم بنتيجة 3-2 على مضيفه فولفسبورغ، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

تقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 19 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لوفرو ماير التعادل لفريق فولفسبورغ من ضربة جزاء في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 55 عاد ماير ليسجل الهدف الثاني، لكن زميله جاكوب كامينسكي سجل هدف التعادل لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه بعد 10 دقائق.

ونجح غنابري في تسجيل هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 81، ليمنح المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أول 3 نقاط في مشواره التدريبي مع الفريق البافاري، بعد توليه المهمة خلفا لتوماس توخيل.

وفي مباراة أخرى، فاز هايدنهايم على مضيفه سانت باولي الصاعد حديثا 2-0.