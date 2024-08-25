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من منقذ إلى منبوذ.. برشلونة يعير فيتور روكي إلى ريال بيتيس

فيتور روكي ينضم لريال بيتيس منصة اكس - @FabrizioRomano
برشلونة دفع 30 مليون يورو و31 مليونا أخرى كإضافات للتعاقد مع روكي (مواقع التواصل)
25/8/2024

يوم تعاقد برشلونة مع النجم البرازيلي الشاب فيتور روكي الملقب بـ"النمر" كان الحديث عن قدوم نجم جديد سيعيد أمجاد الفريق الكتالوني.

ولكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما والقادم من أتلتيكو باراناينسي -والذي اختاره تشافي هيرنانديز- بات منبوذا فجأة، بل ويبحث البرسا عن فريق ليضمه أو يعيره له.

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والوجهة كانت فريق ريال بيتيس من مدينة إشبيلية، التي وصلها روكي أمس السبت تمهيدا لتوقيع عقد إعارة يمتد لعامين، وليس لعام واحد كما هو متعارف عليه، ويتضمن عقده في الفريق الأندلسي بنودا خاصة ستتضح خلال الساعات القادمة.

وروكي الذي كان يتغنى برشلونة بموهبته وانتظره حتى يصبح عمره 18 عاما ويلتحق بالفريق في يناير/كانون الثاني الماضي، دفع 30 مليون يورو و31 أخرى كإضافات للتعاقد معه ثم يرحل عن الفريق بعد 7 أشهر فقط.

وكان برشلونة حقق -أمس السبت- فوزا بشق الأنفس على أتلتيك بلباو 2-1 في الليغا الإسبانية.

المصدر : الجزيرة