8 أندية أوروبية حققت الثلاثية التاريخية

يعد الفوز بلقب كبير واحد في الدوريات الأوروبية الكبرى في موسم واحد أمرا صعبا، ولكن تحقيق الثلاثية غالبا ما يكون أمرا صعب المنال حتى بالنسبة لأفضل الفرق.

ويعتبر ذلك علامة على مدى ندرة مثل هذا الإنجاز، حيث إن 8 فقط من أفضل الفرق الأوروبية تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز في تاريخها.

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كما فاز فريقان فقط بالثلاثية مرتين، هما برشلونة وبايرن ميونخ، وكلاهما حققا الإنجاز في القرن الـ21.

تتكون الثلاثية الأوروبية من الدوري المحلي للنادي، والكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا، الذي كان يُعرف سابقا باسم كأس أوروبا.

وقد فاز ريال مدريد وليفربول وميلان بأكبر مسابقة للأندية في القارة 28 مرة. لكن لم يتمكن أي من هذه الفرق اللامعة من إكمال الثلاثية الأسطورية.

فيما يلي قائمة الأندية الأوروبية الثمانية التي حققت الثلاثية التاريخية:

1-سلتيك: 1966-1967 (الدوري الأسكتلندي وكأس أسكتلندا وكأس أوروبا).

2-أياكس:1971-1972 (الدوري الهولندي وكأس هولندا، وكأس أوروبا).

3-آيندهوفن: 1987-1988 (الدوري الهولندي وكأس هولندا، وكأس أوروبا).

4-مانشستر يونايتد: 1998-1999 (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

5-برشلونة: 2008-2009 و2014-2015 (الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا).

6-إنتر ميلانو: 2009-2010 (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا).

7-بايرن ميونخ: 2012-2013 و2019-2020 (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

8-مانشستر سيتي: 2022-2023 (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).