شاهد.. تشلسي يدك قلاع ولفرهامبتون بسداسية وفوز مريح لليفربول

قاد المهاجم نوني مادويكي فريقه تشلسي إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بسداسية على لفرهامبتون بينما فاز ليفربول بثنائية نظيفة على ضيفه برينتفورد الأحد ضمن المرحلة الثانية.

وفاجأ تشلسي منافسه بهدف مبكر بعد مرور 98 ثانية فقط عندما نفذ كول بالمر ركلة ركنية غيّر مدافع ولفرهامبتون مسارها ليكملها المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون برأسه في الشباك.

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وهز ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون شباك تشلسي في الدقيقة 16، لكن الحكم تدخل بعدم احتساب الهدف لوقوع زميله يورغن لارسن الذي مرر الكرة في مصيدة التسلل.

وعاد كونيا ليهز الشباك مجددا بعد تمريرة من زميله الجزائري ريان آيت نوري، ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وتقدم تشلسي بهدف ثان بعد تمريرة طولية من حارس المرمى روبرت سانشيز مهدها نيكولاس جاكسون إلى كول بالمر الذي وضع الكرة من فوق الحارس البرتغالي جوزيه سا في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نفذ آيت نوري لاعب ولفرهامبتون ركلة حرة بكرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء مهدها توتي غوميز برأسه إلى ستراند لارسن ليكملها بقدمه في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل2-2.

وتقدم الفريق اللندني في النتيجة للمرة الثالثة بهدف سجله نونو مادويكي في الدقيقة 49 بتسديدة غيرت اتجاهها بجسد أحد مدافعي ولفرهامبتون.

واصل مادويكي توهجه بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لتشلسي في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كول بالمر.

وبعد 5 دقائق تجدد التعاون بين ثنائي تشلسي حيث مرر بالمر كرة إلى مادويكي الذي سدد بقوة في الشباك ليكمل الهاتريك مسجلا الهدف الخامس لتشلسي.

وسجل تشلسي هدفه السادس في الدقيقة 80 مستفيدا من تعاون البديلين بيدرو نيتو الذي مرر كرة إلى جواو فيليكس ليسدد بقوة في الشباك ليسجل المهاجم البرتغالي هدفه الأول بعد الانضمام من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحقق تشلسي أول 3 نقاط ليحتل المركز السابع مؤقتا ويعوض الخسارة بهدفين على ملعبه في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

أما ولفرهامبتون فخسر مباراته الثانية على التوالي ليبقى بلا رصيد في المركز الـ19 (قبل الأخير).

فوز ليفربول

تألق الثنائي محمد صلاح ولويس دياز وقادا فريقهما ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2- صفر.

سجل دياز الهدف الأول لليفربول بعد مرور 13 دقيقة من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد صلاح إلى ديوغو غوتا الذي مرر الكرة إلى المهاجم الكولومبي دياز ليسدد بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70 مستفيدا من تمريرة لويس دياز.

وسجل النجم المصري هدفه الثاني هذا الموسم بعدما هز شباك إبسويتش تاون في الجولة الأولى، لينجح صلاح في تسجيل الأهداف بأول جولتين في الدوري الإنجليزي لأول مرة.

كما رفع صلاح رصيده إلى 6 أهداف في شباك برينتفورد، ليكون أكثر لاعب هزًّا لشباك الفريق الملقب بـ"النحل" في الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة في أولى مباراتيه متساويا مع الثلاثي أرسنال وبرايتون ومانشستر سيتي حامل اللقب الذي يعتلي جدول الترتيب متفوقا بفارق الأهداف.

أما برينتفورد فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط ليتراجع للمركز الـ13 بنهاية منافسات الجولة.

نتائج أخرى

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1.

تقدم بورنموث بهدف ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 37، بينما أحرز أنتوني غوردون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما تراجع بورنموث للمركز الـ14 برصيد نقطتين بعد التعادل في أولى جولتين، انتظارا لما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.