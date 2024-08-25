فينيسيوس لا يستبعد التحاقه بالدوري السعودي

ترك مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الباب مواربا فيما يخص إمكانية التحاقه بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بحسب تقارير إعلامية.

وأشارت شبكة "إيه إس بي إن" إلى أن فينيسيوس يريد الاستمرار مع "الميرينغي" هذا الموسم، مع فتح الباب لفكرة الالتحاق بالدوري السعودي صيف 2025.

وذكرت صحيفة "موندوديبورتيفو" نقلا عن "إيه إس بي إن" أن ممثلي اللاعب البرازيلي أبلغوا إدارة النادي الملكي أنهم غير مهتمين بتجديد عقده وأن اللاعب سيعيد النظر في العرض السعودي.

وقالت الشبكة إن ريال مدريد لم يكن مستعدا للتفاوض في السابق خاصة في بند الشرط الجزائي، ولكن هناك أملا أن يكون النادي الإسباني أكثر استعدادا للتفاوض في عام 2025.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن نادي الأهلي السعودي قدم عرضا ضخما للتعاقد مع نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس الذي يبدو أنه منفتح على الصفقة.

وتواصل مسؤولون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع فينيسيوس (24 عاما) للاستفسار عن رغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي بعقد مدته 5 سنوات بقيمة حوالي 200 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت.

كما كانت الاقتراحات السعودية تتضمن أن يلعب فينيسيوس مع نادي الأهلي ويصبح سفيرا لكرة القدم في السعودية قبيل كأس العالم 2034.

الكرة الذهبية

ويأمل الأهلي أن يكون ريال مدريد أكثر انفتاحا على التفاوض بشأن الشرط الجزائي البالغ مليار يورو في عام 2025، عندما لن يتبقى سوى عامين على عقد فينيسيوس.

وتمثل إمكانية الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام العامل الأكثر أهمية في قراره بالاستمرار في سانتياغو برنابيو هذا العام.

ويعد فينيسيوس، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027 بعد تمديده عام 2022، من المنافسين على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد مساعدته ريال مدريد في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو من نادي فلامنغو البرازيلي عام 2018.

وسجل اللاعب 93 هدفا في 263 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين بقميص الريال.