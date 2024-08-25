تأهل الهلال السوداني وشباب قسنطينة الجزائري لدور الـ32 في أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تأهل الهلال السوداني إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع أهلي بنغازي الليبي، اليوم الأحد، مستفيدا من فوزه 1-0 على في ذهاب الدور التمهيدي الأسبوع الماضي.

ومنح جون مانو، المنضم من الهلال في الصيف الحالي، التقدم لأهلي بنغازي في الدقيقة 14، وظل تفوق الفريق الزائر قائما حتى الدقيقة 84 عندما نجح والي الدين خضر في إدراك التعادل للهلال.

وسيلعب الفريق السوداني مع الفائز بين "بو رينجرز" من سيراليون و"سان بيدرو" من ساحل العاج. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

شباب قسنطينة الجزائري يتقدم في الكونفدرالية

وفي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، تأهل شباب قسنطينة لدور الـ32 بعدما فاز 2-1 على مضيفه الشرطة الرواندي، اليوم الأحد، ليكرر الفريق الجزائري فوزه بعدما تفوق 2-0 في مباراة الذهاب للدور التمهيدي للمسابقة.

وتقدم الشرطة الرواندي عن طريق إليجاه آني في الدقيقة 19، قبل أن يدرك زكريا بن شاعة التعادل قبل 5 دقائق من الاستراحة.

وسجل منذر طمين هدف الفوز لشباب قسنطينة بعد ساعة من اللعب.

وسيلعب الفريق في الدور المقبل أمام فريق نسواترمان من غانا الذي تفوق على إليكت سبورت من تشاد.