إصابة بيلينغهام نجم ريال مدريد نادرة

كشفت تقارير إعلامية أن إصابة جود بيلينغهام نجم ريال مدريد تكاد تكون نادرة، إذ يعاني منها ما يقرب من 10% من سكان العالم فقط.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي أن بيلينغهام تعرض لإصابة في العضلة الأخمصية في ساقه اليمنى.

وتبدأ العضلة الأخمصية خلف الركبة، وتحتوي على وتر طويل رفيع ينزل نحو وتر أخيل.

وبينما قد يبدو الأمر وكأنه إصابة شائعة إلى حد ما في ظاهره، إلا أنه في الواقع نادر إلى حد ما، والتركيبة المختلفة لأجسامنا تعني أن حوالي 10% من سكان العالم لا يمكنهم جسديًا تحمل الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن حوالي عُشر البشر ليس لديهم عضلة أخمصية.

وهناك نقاش واسع النطاق حول الوظيفة الفعلية للعضلة، حيث لا تتأثر وظائف معينة بإصابة العضلة الأخمصية.

لكن الإصابة كان لها تأثير واضح على بيلينغهام، حيث لن يكون متاحًا لمباريات ريال مدريد الافتتاحية للموسم.

