مولودية الجزائر يسعى لضم سليماني لتعويض رحيل بلايلي

يسعى فريق مولودية الجزائر بطل الدوري المحلي لكرة القدم لإقناع هداف "الخضر" إسلام سليماني الموجود دون فريق حاليا بالانضمام إلى صفوفه.

وبعد 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف مع فريق كي في ميشيلين البلجيكي، أصبح سليماني دون فريق.

وكشف موقع "لاغزيت دو فونيك" الجزائري أن نادي مولودية الجزائر بطل الدوري موسم 2023-2024 مهتم بخدمات الدولي الجزائري.

ويخوض مولودية الجزائر غمار دوري أبطال أفريقيا ويسعى للتعاقد مع سليماني لتعويض رحيل يوسف بلايلي الذي التحق بنادي الترجي التونسي.

وأشارت تقارير إلى أن مساعي المولودية قد تصطدم بعدم وجود رغبة لدى هداف المنتخب الجزائري في العودة إلى الدوري المحلي.

وتعود آخر مرة لعب فيها سليماني ضمن الدوري الجزائري إلى عام 2013، عندما كان يحمل ألوان قميص نادي شباب بلوزداد، قبل أن يرحل عنه وينتقل إلى صفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولعب سليماني خلال تجربته الاحترافية لكل من سبورتينغ لشبونة، وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين وفنربخشة التركي وموناكو وأولمبيك ليون الفرنسيين وأندرلخت البلجيكي وكوريتيبا البرازيلي.