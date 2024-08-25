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مولودية الجزائر يسعى لضم سليماني لتعويض رحيل بلايلي

Ahead of Zenit vs Fenerbahce: UEFA Europa League- - SAINT PETERSBURG, RUSSIA - FEBRUARY 20: Fenerbahce's Islam Slimani attends a training session ahead of the UEFA Europa League round of 32 soccer match between Zenit and Fenerbahce at the Gazprom Arena in Saint Petersburg, Russia on February 20, 2019.
عقد سليماني انتهى مع كي في ميشيلين البلجيكي وهو دون فريق حاليا (الأناضول)
25/8/2024

يسعى فريق مولودية الجزائر بطل الدوري المحلي لكرة القدم لإقناع هداف "الخضر" إسلام سليماني الموجود دون فريق حاليا بالانضمام إلى صفوفه.

وبعد 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف مع فريق كي في ميشيلين البلجيكي، أصبح سليماني دون فريق.

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وكشف موقع "لاغزيت دو فونيك" الجزائري أن نادي مولودية الجزائر بطل الدوري موسم 2023-2024 مهتم بخدمات الدولي الجزائري.

ويخوض مولودية الجزائر غمار دوري أبطال أفريقيا ويسعى للتعاقد مع سليماني لتعويض رحيل يوسف بلايلي الذي التحق بنادي الترجي التونسي.

وأشارت تقارير إلى أن مساعي المولودية قد تصطدم بعدم وجود رغبة لدى هداف المنتخب الجزائري  في العودة إلى الدوري المحلي.

وتعود آخر مرة لعب فيها سليماني ضمن الدوري الجزائري إلى عام 2013، عندما كان يحمل ألوان قميص نادي شباب بلوزداد، قبل أن يرحل عنه وينتقل إلى صفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولعب سليماني خلال تجربته الاحترافية لكل من سبورتينغ لشبونة، وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين وفنربخشة التركي وموناكو وأولمبيك ليون الفرنسيين وأندرلخت البلجيكي وكوريتيبا البرازيلي.

المصدر : الصحافة الجزائرية