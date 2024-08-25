أفضل المدربين الذين لم يكونوا لاعبين محترفين

تألق عدد من المدربين في عالم كرة القدم من دون الاعتماد على الخبرة الشخصية بوصفهم لاعبين سابقين، إذ طوروا خبراتهم التكتيكية معتمدين على نهج تحليلي، وراقبوا ودرسوا اللعبة بوصفهم متفرجين.

ورغم أن عشرات المدربين الناجحين لم يكونوا لاعبين محترفين، فإنهم نجحوا في بلوغ القمة والمجد وإحراز الألقاب الفردية والعالمية من دون أن يعتمدوا على مسيرتهم الكروية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أغلى 10 لاعبين استغنى عنهم غوارديولا list 2 of 2 كلاوديو برافو: برشلونة فريق صغير end of list

وبدأ هودجسون مسيرته لاعبا شابا في كريستال بالاس، لكنه لم يتمكن أبدا من اقتحام الفريق الأول. وبدلا من ذلك، أمضى أيام لعبه في كرة القدم خارج الدوري، إذ لعب لأندية مثل تونبريدج، وفرافسيند ونورثفليت، ومايدستون.

وبعد حصوله على شارات التدريب الكاملة في سن 23 عاما فقط، تولى هودجسون مسؤولية 24 فريقا، بينها عمالقة مثل ليفربول وإنتر ميلان والمنتخب الإنجليزي.

ورغم أنه لم يلعب على المستوى الاحترافي مطلقا، فإنه أصبح مطلوبا بشدة وبنى معرفته ورؤيته من على مقاعد البدلاء وليس على أرض الملعب.

وفي ما يلي نظرة على أفضل 7 مدربين لم يمارسوا كرة القدم على المستوى الاحترافي بناء على العوامل التالية:

الألقاب

فترة التدريب

الإرث في عالم كرة القدم

والمدربون هم:

الإنجليزي روي هودجسون: إنتر ميلان، وليفربول، وواتفورد، ومالمو، وفولهام، ومنتخب إنجلترا، وكريستال بالاس.

الإيطالي أريغو ساكي: بارما، وميلان في إيطاليا، وأتلتيكو ​​مدريد الإسباني.

البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا: منتخبات غانا، والكويت، والبرازيل، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وأندية برازيلية منها فلومينسي، وسانتوس وأتلتيكو مينيرو.

الفرنسي جيرارد هولييه: باريس سان جيرمان، وليون، ومنتخب فرنسا، وفي إنجلترا ليفربول وأستون فيلا.

البرتغالي أندريه فيلاش بواش: بورتو (البرتغال)، وتشلسي وتوتنهام (إنجلترا)، ومرسيليا (فرنسا).

الإيطالي ماوريسيو ساري: نابولي، ويوفنتوس، ولاتسيو في إيطاليا، وتشلسي (إنجلترا).