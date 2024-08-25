رياضة|بطولات أوروبية|البرازيل

أفضل المدربين الذين لم يكونوا لاعبين محترفين

Football Soccer - England v Iceland - EURO 2016 - Round of 16 - Stade de Nice, Nice, France - 27/6/16 England head coach Roy Hodgson REUTERS/Kai Pfaffenbach Livepic
الإنجليزي روي هودجسون درب منتخب إنجلترا وأندية كبيرة مثل ليفربول وإنتر ميلان ولم يكن لاعبا محترفا (رويترز)
25/8/2024

تألق عدد من المدربين في عالم كرة القدم من دون الاعتماد على الخبرة الشخصية بوصفهم لاعبين سابقين، إذ طوروا خبراتهم التكتيكية معتمدين على نهج تحليلي، وراقبوا ودرسوا اللعبة بوصفهم متفرجين.

ورغم أن عشرات المدربين الناجحين لم يكونوا لاعبين محترفين، فإنهم نجحوا في بلوغ القمة والمجد وإحراز الألقاب الفردية والعالمية من دون أن يعتمدوا على مسيرتهم الكروية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبدأ هودجسون مسيرته لاعبا شابا في كريستال بالاس، لكنه لم يتمكن أبدا من اقتحام الفريق الأول. وبدلا من ذلك، أمضى أيام لعبه في كرة القدم خارج الدوري، إذ لعب لأندية مثل تونبريدج، وفرافسيند ونورثفليت، ومايدستون.

وبعد حصوله على شارات التدريب الكاملة في سن 23 عاما فقط، تولى هودجسون مسؤولية 24 فريقا، بينها عمالقة مثل ليفربول وإنتر ميلان والمنتخب الإنجليزي.

ورغم أنه لم يلعب على المستوى الاحترافي مطلقا، فإنه أصبح مطلوبا بشدة وبنى معرفته ورؤيته من على مقاعد البدلاء وليس على أرض الملعب.

وفي ما يلي نظرة على أفضل 7 مدربين لم يمارسوا كرة القدم على المستوى الاحترافي بناء على العوامل التالية:

  • الألقاب
  • فترة التدريب
  • الإرث في عالم كرة القدم

والمدربون هم:

  • الإنجليزي روي هودجسون: إنتر ميلان، وليفربول، وواتفورد، ومالمو، وفولهام، ومنتخب إنجلترا، وكريستال بالاس.

Football Soccer - Euro2016 - England Training - Stade des Bourgognes, Chantilly, France - 12/6/16 England's coach Roy Hodgson during training REUTERS/Lee Smith

  • الإيطالي أريغو ساكي: بارما، وميلان في إيطاليا، وأتلتيكو ​​مدريد الإسباني.

  • البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا: منتخبات غانا، والكويت، والبرازيل، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وأندية برازيلية منها فلومينسي، وسانتوس وأتلتيكو مينيرو.

  • الفرنسي جيرارد هولييه: باريس سان جيرمان، وليون، ومنتخب فرنسا، وفي إنجلترا ليفربول وأستون فيلا.

  • البرتغالي أندريه فيلاش بواش: بورتو (البرتغال)، وتشلسي وتوتنهام (إنجلترا)، ومرسيليا (فرنسا).

LEVERKUSEN, GERMANY - OCTOBER 21: Head coach Andre Villas-Boas attends a FC Zenit press conference ahead of their UEFA Champions League Group C match against Bayer Leverkusen at BayArena on October 21, 2014 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

  • الإيطالي ماوريسيو ساري: نابولي، ويوفنتوس، ولاتسيو في إيطاليا، وتشلسي (إنجلترا).

Soccer Football - Serie A - Hellas Verona v Juventus - Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Verona, Italy - February 8, 2020 Juventus coach Maurizio Sarri gestures REUTERS/Alberto Lingria

 

  • الأيرلندي بريندان رودجرز: سوانزي سيتي (ويلز)، وليفربول، وليستر سيتي (إنجلترا).

FA Cup Final - Chelsea v Leicester City

المصدر : الصحافة البريطانية