أغلى 10 لاعبين استغنى عنهم غوارديولا

يشتهر بيب غوارديولا بإنفاق الكثير من الأموال في سوق الانتقالات لشراء النجوم، إلا أنه حقق أيضا أرباحا كبيرة للنوادي التي دربها من بيع عدد من اللاعبين.

ونادرا ما يقف مدرب مانشستر سيتي في طريق أي لاعب قرر ترك النادي الذي يتولى تدريبه، وباع أسماء كبيرة في عالم الساحرة المستديرة طوال مسيرته المهنية.

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والاستغناء عن هؤلاء اللاعبين كان لعدة أسباب، أبرزها:

لا يناسبون فلسفته الكروية.

عدم التزامهم مع الفريق.

ويعتبر برشلونة، صاحب العدد الأكبر من حيث الاستغناء عن اللاعبين في عهد غوارديولا، حيث باع 6 لاعبين، بينهم البرتغالي ديكو والكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي رونالدينيو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وبعد التوقيع مع أتلتيكو مدريد في صفقة قيمتها أكثر من 107 ملايين دولار خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بات الأرجنتيني خوليان ألفاريز أكبر صفقة بيع في مسيرة "المدرب الفيلسوف" حتى الآن.

وهذه قائمة بأسماء نجوم استغنى عنهم غوارديولا خلال مسيرته التدريبية:

الجزائري رياض محرز: من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي في 2023 مقابل 39.64 مليون دولار.

الأوكراني أوليكسندر زينتشينكو: من مانشستر سيتي إلى أرسنال في 2022 مقابل 39.64 مليون دولار.

العاجي يايا توريه: من برشلونة إلى مانشستر سيتي في 2010 مقابل 42.1 مليون دولار (كانت الصفقة الأكثر ربحية التي وافق عليها غوارديولا على الإطلاق خلال فترة وجوده مع برشلونة).

البرازيلي دانيلو: من مانشستر سيتي إلى يوفنتوس في 2019 مقابل 42.29 مليون دولار.

الإنجليزي كول بالمر: من مانشستر سيتي إلى تشلسي في 2023 مقابل 56.16 مليون دولار.

البرازيلي غابرييل جيسوس: من مانشستر سيتي إلى أرسنال في 2022 مقابل 59.47 مليون دولار.

الإسباني فيران توريس: من مانشستر سيتي إلى برشلونة في 2022 (بعد شرائه من فالنسيا عام 2020 مقابل 27.49 مليون دولار تمكن السيتي من جني 60.66 مليون دولار عند بيعه إلى برشلونة).

الإنجليزي رحيم سترلينغ: من مانشستر سيتي إلى تشلسي في 2022 مقابل 62.77 مليون دولار.

الألماني ليروي ساني: من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في 2020 مقابل 67.40 مليون دولار.