موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس/آب 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

وتبدأ المباراة الساعة السادسة مساءً 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة، السابعة مساء 19:00 بتوقيت أبو ظبي.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على شبكة قنوات (بي إن سبورتس) القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط عبر قناتيها:

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كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ريال مدريد يسعى للتعويض أمام بلد الوليد

يسعى ريال مدريد للفوز وتعويض الظهور الباهت له في الجولة الأولى بالدوري الإسباني التي تعادل فيها مع ريال مايوركا 1-1 وكاد يخسر المباراة لولا براعة حارسه تيبو كورتوا.

وتعد المباراة الظهور الرسمي الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد على ملعبه.