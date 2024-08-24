الغازي يتبرع بثلث تعويض ماينتس له لدعم أطفال غزة

أعلن اللاعب أنور الغازي بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه علانية للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوقف النادي الألماني هذا اللاعب الهولندي بسبب منشور له على وسائل التواصل أظهر فيه دعمه للفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفسخ النادي الألماني -الشهر التالي- عقد الغازي ذي الأصول المغربية.

وقضت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكن قانونيا.

وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، من المفترض أن يستمر مع ماينتس حتى عام 2025.

وألزم الحكم -الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس- النادي بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال اللاعب لصحيفة "ذا أثليتيك" إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.

وقال ممثل ماينتس لرويترز -اليوم السبت- إن النادي التزم بأمر المحكمة ودفع المبلغ، لكنه سيستأنف ضد الحكم بعد تسلم حيثياته.

وكتب الغازي أمس على مواقع التواصل "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين. أولا على المكافأة المالية الكبيرة، والتي سيتم استخدام 500 ألف يورو منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة".

وأضاف "آمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه ساهم ماليا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالا لأطفال غزة. ثانيا على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحا من أجل المضطهدين في غزة".

ويتواصل القصف على القطاع المحاصر منذ سنوات، وقد أودت هذه الحرب الإسرائيلية الشرسة حتى الآن بحياة ما يزيد على 40 ألفا من الفلسطينيين في غزة معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وقد أثارت هذه الحرب اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية.