مقابل 35 مليون يورو.. كانسيلو قاب قوسين من الهلال السعودي

اقترب نادي الهلال السعودي من ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، مقابل 35 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها "إن إدارة فهد بن نافل (رئيس الهلال السعودي)، اتفقت مع نظيرتها في مانشستر سيتي على كافة البنود الرسمية في العقد".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة list 2 of 2 شاهد ملخص فوز القادسية على الفتح في الدوري السعودي end of list

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النادي العاصمي قدم 35 مليون يورو لشراء عقد اللاعب.

وسبق للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تدريب كانسيلو في الفترة التي أشرف خلالها على بنفيكا بين عامي 2009 و2015.

مسيرة كانسيلو

ولعب البرتغالي الدولي مع أفضل فرق في العالم رغم أن عمره 30 عاما:

بدأ الظهير مسيرته الكروية عام 2012 مع بنفيكا (فاز بلقب الدوري البرتغالي).

انتقل إلى فالنسيا الإسباني في 2014 على سبيل الإعارة، وضمه النادي في 2015، ليستمر معه حتى 2018.

أعاره فالنسيا إلى إنتر ميلان الإيطالي عام 2017، ويتحول منه إلى يوفنتوس، حيث لعب معه موسما واحدا (فاز بلقب الدوري وكأس السوبر الإيطاليين).

انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2019 في صفقة قُدرت بـ30 مليون يورو، ولعب كانسيلو للفريق السماوي حتى 2023 (3 ألقاب في البريميرليغ ولقب في كأس الرابطة وآخر بكأس الاتحاد).

عام 2023 أُعير -خلال الميركاتو الشتوي- إلى بايرن ميونخ الألماني (لقب الدوري الألماني).

عاد إلى سيتي، وأُعير الموسم الماضي لبرشلونة الإسباني.

كما حقق مع منتخب بلاده لقب دوري أمم أوروبا عام 2019.