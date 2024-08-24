ليفركوزن البطل كان طرفا فيه.. انهيار مشاهدات افتتاح الدوري الألماني

حظي البث المباشر للمباراة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، وجمعت بين بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب الموسمي الماضي، بمشاهدات أقل بكثير مقارنة بالمباريات الافتتاحية في المواسم السابقة.

ووفقا لقناة "سات1" كان متوسط عدد المشاهدين للمباراة الافتتاحية للموسم الحالي، التي فاز بها ليفركوزن، حامل اللقب، على مونشنغلادباخ 3-2، هو 3.5 ملايين شخص، ما أدى إلى حصة سوقية بلغت 17%.

تشابي ألونسو ينتصر في اللحظات الأخيرة مرة أخرى! 😮 سيناريو مثير قاد باير ليفركوزن لخطف انتصاره الأول في الدوري الألماني 🫣 🇩🇪#الدوري_الألماني pic.twitter.com/WTElZ7QjKL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 23, 2024

ولم تحظَ المباراة بنسبة مشاهدة عالية رغم أنها كانت قمة في الإثارة والتشويق الكرويين، وخطف أبناء تشابي ألونسو الفوز -كما حصل في مباريات كثيرة الموسم الماضي- في الدقيقة الـ90 +10، بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفار، وسجلها فلوريان فيرتز على دفعتين.

في الموسم الماضي، كان متوسط عدد المشاهدين الذين تابعوا المباراة الافتتاحية بين فيردر بريمن وبايرن ميونخ هو 5.35 ملايين شخص.

أما الموسم قبل الماضي فكان العدد مرتفعا، حيث وصل إلى 5.7 ملايين مشاهد لمتابعة المباراة الافتتاحية بين بايرن وآينتراخت فرانكفورت.