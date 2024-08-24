لاعبو برشلونة يختارون قائدهم في الموسم الحالي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الجمعة، اختيار حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، كقائد للفريق في الموسم الحالي.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أنه وفقا لتصويت لاعبي الفريق تم اختيار تير شتيغن كقائد للفريق وخلفه رونالد أراوخو ثم فرينكي دي يونغ ثم رايفينا ثم بيدري.

وبعد رحيل سيرغي روبرتو، سيرتدي تير شتيغن شارة القيادة، التي ارتداها جيرارد بيكيه قبل اعتزاله.

وكان تير شتيغن هو القائد الثاني في الموسم الماضي، ولكنه اعتاد بالفعل على أن يكون قائد الفريق وقتما يكون روبرتو غير متاح.

ويتواجد الحارس الألماني في برشلونة منذ موسم 2014-2024 ولعب 414 مباراة.