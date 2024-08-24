كلاوديو برافو: برشلونة فريق صغير

قلل التشيلي كلاوديو برافو حارس برشلونة السابق من شأن النادي الكتالوني قائلا إنه يعمل كفريق صغير داخليا مقارنة بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح برافو -الذي سبق أن لعب للفريقين، عندما سُئل في برنامج عن الاختلافات التي لاحظها عندما انتقل من "البلوغرانا" إلى السيتي"- إنه دائما يقول "إن برشلونة يعمل مثل فريق صغير. إنه عملاق على المستوى العالمي، يجب أن يكون مدريد وبرشلونة الأشهر إعلاميا لأنهما الأكثر شهرة وشعبية".

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وأضاف "دون أي شك برشلونة فريق عملاق، لكنه صغير جدا من الداخل، ترى دائما نفس الوجوه، عدد قليل من الأشخاص ولاعبون وطاقم عمل و3 أو 4 حراس والطباخ وقليل من الأشياء الأخرى".

واعتبر برافو، الذي ظل دون فريق بعد رحيله عن ريال بيتيس، أنه لا يمكن مقارنة برشلونة بمانشستر سيتي الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2020.

وأوضح "السيتي نادٍ عملاق على صعيد التنظيم. مستوى موارده غير محدود. تجد العاملين والموظفين في حمام السباحة وفي غرفة تبديل الملابس وفي صالة الألعاب الرياضية وكذلك الطاقم الطبي".

وتابع "إنهم لا يبخلون بالموارد أو الأفراد حتى يتطور اللاعب بأفضل طريقة ممكنة".

وختم بقوله "لن تقلق بشأن اللعب. لدينا أفضل طبيب معالج، وأفضل مدرب بدني في صالة الألعاب الرياضية، وليس واحداً بل هناك اثنان وثلاثة".

يُذكر أن برافو لعب في برشلونة من عام 2014 إلى 2016، ثم وقع لاحقا للسيتي وبقي في النادي 4 مواسم، قبل الانضمام إلى بيتيس الذي غادره هذا الصيف.