رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

شاهد.. بيدرو يقود برايتون لفوز مثير على مان يونايتد بالدوري الإنجليزي

البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل (غيتي)
24/8/2024-|آخر تحديث: 24/8/202405:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتنص برايتون فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند 3 نقاط في المركز الثامن.

واستهل برايتون مشواره في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه إيفرتون 3 -صفر كما فاز مانشستر على ضيفه فولهام 1-صفر.

وفي الجولة الثالثة سيلتقي مانشستر مع ضيفه ليفربول في مواجهة نارية في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل كما سيلتقي برايتون مع مضيفه أرسنال في مواجهة قوية للغاية في 31 أغسطس/آب.

المصدر : وكالات