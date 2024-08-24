شاهد.. بيدرو يقود برايتون لفوز مثير على مان يونايتد بالدوري الإنجليزي

اقتنص برايتون فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.

وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنووووووووووووون البريميرليغ .. برايتون ينتصر! 😨 برايتون ينتصر على مانشستر يونايتد في آخر دقيقة برايتون 2-1 مانشستر يونايتد

pic.twitter.com/FR7gsi9sla — عمرو (@bt3) August 24, 2024

وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند 3 نقاط في المركز الثامن.

واستهل برايتون مشواره في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه إيفرتون 3 -صفر كما فاز مانشستر على ضيفه فولهام 1-صفر.

وفي الجولة الثالثة سيلتقي مانشستر مع ضيفه ليفربول في مواجهة نارية في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل كما سيلتقي برايتون مع مضيفه أرسنال في مواجهة قوية للغاية في 31 أغسطس/آب.