سان جيرمان بعد مبابي.. انتصارات وأهداف وأداء

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي طوى صفحة نجمه السابق وهدافه التاريخي كليان مبابي سريعا، وبدأ مع مدربه لويس إنريكي التخطيط للمستقبل.

فحامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالـ"ليغ 1″ (12 مرة) يتصدر الترتيب هذا الموسم بعد أن لعب مباراتين في البطولة، وحقق هذه الأرقام:

حقق فوزين على لوهافر ومونبلييه

سجل 10 أهداف في مباراتين

تلقى هدفا واحدا في المباراتين

سجل النجم الفرنسي الشاب برادلي باركولا، الذي من المتوقع أن يخلف مبابي ليصبح النجم الأول للفريق، 3 أهداف في مباراتين

البرتغالي جواو نيفيز -الصفقة الجديدة لفريق العاصمة الفرنسية- صنع 4 أهداف في مباراتين.

الفرنسي عثمان ديمبيلي يعيد اكتشاف موهبته، ويأخذ الأمور على عاتقه بتسجيله هدفا وصناعته 3 أهداف في مباراتين.

ويبدو أن الإسباني لويس إنريكي يريد أن يقدم هذا الموسم مجموعة شابة وفريقا يلعب بقلب واحد، بعيدا عن النجم الأوحد في الفريق، ويبقى الامتحان الأساسي والهدف المنشود للفريق الباريسي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.