السعودية تستضيف "معركة العمالقة" بين نغانو وفيريرا

تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول وبالتحديد يوم 19 منه، حيث تستضيف البلاد الحدث الأبرز في الفنون القتالية المختلطة، وهو نزال معركة العمالقة، الذي سيجمع بين البرازيلي رينان فيريرا، حامل اللقب، والكاميروني فرانسيس نغانو بطل الوزن الثقيل.

وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، المؤتمر الصحفي المصاحب للإعلان عن هذا الحدث، حيث تحدث بطل الفنون القتالية المختلطة، البطل الكاميروني فرانسيس نغانو عن مشاركته بقوله: "أنا سعيد بالعودة إلى المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض التي لها مكانة خاصة في قلبي، لقد رحب بي الجمهور السعودي بحماس في المرة الماضية، لذلك أنا أتطلع لتقديم مستوى مميزا أمامهم وكسب هذا النزال الكبير".

All my life I've fought for a lot of different purposes and on October 19th I'm going to fight for a greater purpose.

