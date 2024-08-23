اللاعبون الأعلى قيمة سوقية من رونالدو في الدوري السعودي

لا شك في أن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر هو الاسم الأكثر شهرة في الدوري السعودي لكرة القدم، لكنه ليس اللاعب الأكثر قيمة سوقية في عام 2024.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرتغالي 16.75 مليون دولار، مما يجعله يحتل المركز الـ16 من حيث القيمة السوقية في دوري روشن.

ووفقا لموقع "تراسفير ماركت" هناك 15 لاعبا يتفوقون حاليا على "الدون"في القيمة السوقية: