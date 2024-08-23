اللاعبون الأعلى قيمة سوقية من رونالدو في الدوري السعودي
23/8/2024-|آخر تحديث: 23/8/202411:24 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
لا شك في أن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر هو الاسم الأكثر شهرة في الدوري السعودي لكرة القدم، لكنه ليس اللاعب الأكثر قيمة سوقية في عام 2024.
وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرتغالي 16.75 مليون دولار، مما يجعله يحتل المركز الـ16 من حيث القيمة السوقية في دوري روشن.
ووفقا لموقع "تراسفير ماركت" هناك 15 لاعبا يتفوقون حاليا على "الدون"في القيمة السوقية:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (16.75 مليون دولار، النصر): يمتد عقد رونالدو مع النصر حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
- التركي ميريه ديميرال (17.8 مليون دولار، الأهلي): لعب المدافع التركي لمدة وجيزة إلى جانب رونالدو خلال فترة وجوده في يوفنتوس، ويلعب حاليا مع الأهلي.
- الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (17.8 مليون دولار، النصر): أصبح بروزوفيتش زميلًا لرونالدو في النصر، وتزيد قيمته السوقية بأكثر من مليون دولار عن النجم البرتغالي.
- البرازيلي رينان لودي (20 مليون دولار، الهلال): بعد قضاء نصف موسم فقط مع مارسيليا، انتقل لودي إلى الهلال في يناير/كانون الثاني الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 26.17 مليون دولار.
- العاجي فرانك كيسي (20 مليون دولار، الأهلي): كان الدولي العاجي أحد أبرز لاعبي الأهلي الموسم الماضي، إذ سجل 10 أهداف خلال الموسم، غير أن قيمته السوقية انخفضت منذ مغادرته أوروبا.
- البرازيلي روجر إيبانيز (22 مليون دولار، الأهلي): منذ انتقاله إلى الأهلي، شهد إيبانيز انخفاضا في قيمته السوقية بمقدار 10.47 ملايين دولار، ومع ذلك تظل قيمته أعلى من قيمة رونالدو.
- الإسباني إيمريك لابورت (22 مليون دولار، النصر): انتقل الإسباني إلى النصر الصيف الماضي، ويمتد عقده حتى عام 2026.
- البرازيلي فابينيو (27.8 مليون دولار، الاتحاد): دفع الاتحاد 52 مليون دولار لجذب فابينيو إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، وهو ما يقارب ضعف قيمته السوقية الحالية.
- الإسباني غابري فيغا (27.8 مليون دولار، الأهلي): انتقل إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، ووصف لاعب الريال السابق توني كروس الصفقة بأنها "محرجة" لأنه أراد أن يرى استمرار فيغا في الازدهار في أوروبا.
- البرتغالي أوتافيو (27.8 مليون دولار، النصر): رغم أن أوتافيو ليس الاسم الأكثر شهرة والأبرز في النصر، لكنه الأعلى قيمة سوقية في "العالمي".
- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (31 مليون دولار، الهلال): سجل هداف فولهام السابق 40 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، وساعد الهلال على الفوز بثنائية الدوري والكأس، ولولا رونالدو لكان قد فاز بالحذاء الذهبي العام الماضي أيضًا.
- البرازيلي مالكوم (31 مليون دولار، الهلال): من برشلونة إلى الهلال مع تجربة في زينيت سانت بطرسبرغ، خاض مالكوم مسيرة مثيرة للاهتمام على مدى السنوات الست الماضية.
- البرازيلي نيمار (33.5 مليون دولار، الهلال): بعد أن كان أغلى لاعب في العالم واشتراه باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 261 مليون دولار، تراجعت القيمة السوقية للنجم البرازيلي بشك حاد، بعد أن غاب عن الموسم الماضي بأكمله تقريبا بسبب الإصابة.
- الصربي سيرجي سافيتش (33.5 مليون دولار، الهلال): لا يزال الصربي جيدًا بما يكفي ليلعب لأفضل الأندية في أوروبا، إذا اختار اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مغادرة الهلال.
- البرتغالي روبن نيفيز 35.7 مليون دولار، الهلال): نيفيز حاليا في ذروة سنوات مسيرته الكروية وكان مطلوبا من كبار أوروبا قبل أن يختار الانتقال إلى الهلال، ولهذا ليس من المستغرب أن يكون ثاني أكثر اللاعبين قيمة سوقية في الدوري السعودي للمحترفين.
- الفرنسي موسى ديابي (61 مليون دولار، الاتحاد): بعد توقيعه قبل شهر مع الاتحاد قادما من أستون فيلا، أصبح ديابي -سريعا- اللاعب الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي للمحترفين.
المصدر : مواقع إلكترونية