بيلينغهام يغيب عن ريال مدريد شهرا بسبب الإصابة

يغيب النجم الإنجليزي جود بيلينغهام عن ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) نحو شهر بسبب إصابة في ربلة الساق (العضلة الخلفية) كان قد تعرض لها خلال التمارين.

ونشر "الملكي" بيانا -من دون أن يحدد مدة غياب نجمه الشاب- أنه "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم لبيلينغهام، شخصت إصابة اللاعب في العضلة الأخمصية لساقه اليمنى".

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وتحتاج إصابة من هذا النوع -عادة- إلى قرابة الشهر للتعافي منها بحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسبانية، مما يعني غياب بيلينغهام عن مباريات الدوري الإسباني ضد كل من:

بلد الوليد

لاس بالماس

ريال بيتيس

هذا إضافة إلى غيابه عن مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وفنلندا، الشهر المقبل.

وقال المدرب الإيطالي للريال (كارلو أنشيلوتي) في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة إن بيلينغهام "تعرض لضربة، ونحن نقيمها".

وكان لاعب الوسط الدولي من الركائز الأساسية في تشكيلة ريال الموسم الماضي، وساهم في قيادته إلى ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول معه.

وفي المباراتين الأوليين لريال مدريد هذا الموسم، لعب بيلينغهام في مركز لاعب الوسط المحوري لاستيعاب وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعدما لعب في مركز أكثر تقدما الموسم الماضي.

ويأمل ابن الـ21 عاما أن يكون جاهزا لمباراة ريال الأولى في دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها بين 17 و19 الشهر المقبل.