موعد مباراة برشلونة وبلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يسعى برشلونة لمواصلة بدايته الجيدة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، حيث يهدف للفوز على أتلتيك بلباو عندما يلتقيان في الجولة الثانية.

وتمكن البارسا من قلب تأخره بهدف نظيف في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام فالنسيا إلى فوز 2-1، بفضل الهدفين اللذين سجلهما المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

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ومن المنتظر أن يعتمد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، على طريقة 4-3-3 أمام بلباو. ويفتقد برشلونة لجهود أنسوماني فاتي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ وغافي بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل يدخل فريق أتلتيك بلباو المباراة بحثا عن تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام خيتافي 1-1.

ومن المتوقع أن يلعب بلباو بطريقة دفاعية نسبيا 4-2-3 -1.

موعد مباراة برشلونة وبلباو والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 24 أغسطس/آب الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل منافسات الدوري الإسباني حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وستبث المباراة على قناة beIN Sports HD 3، ويتولى التعليق عليها عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة المحتملة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن

الدفاع: إنيغو مارتينيز وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وجوليس كوندي.

الوسط: مارك كاسادو ومارك بيرنال وفيران توريس.

الهجوم: لامين جمال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة بلباو المحتملة

حراسة المرمى: أليكس باديلا.

الدفاع: أندوني غوروسابيل ويراي وأيتور باريديس ويوري برشيشي.

الوسط: بينات برادوس وميكيل فيسغا إينياكي وليامز وأويهان سانكيت ونيكو ويليامز.

الهجوم: غوركا غوروزيتا.

حكم المباراة

الحكم خيسوس خيل مانزانو يدير مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.