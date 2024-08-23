يفتتح الهلال حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم بحلوله ضيفا على الأخدود.

ويدخل الهلال مباراته الأولى منتشيا بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب النصر 4-1 الأحد الماضي، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه.

ويستهدف "الزعيم" إرسال رسالة لمنافسيه لتأكيد سعيه إلى الحفاظ على لقب الدوري الذي توّج به بعدما جمع 96 نقطة بفارق شاسع عن وصيفه بلغ 14 نقطة.

وحافظ الهلال على استقراره الفني بحضور مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ولو أنه خسر قائده سلمان الفرج والجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو ومواطنه لاعب الوسط الهجومي ماتيوس بيريرا، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين، لكنه في المقابل يستعيد النجم البرازيلي الآخر نيمار الغائب عن الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يأمل الأخدود بالخروج بأقل الخسائر من المباراة ومحو الصورة التي ظهر بها في الموسم الماضي ومصارعته للهروب من الهبوط.

كان الفريق أنهى الموسم في المركز الـ15 بـ33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أبها الهابط.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 24 أغسطس/آب على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ومن المقرر أن تنطلق الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنقل منافسات الدوري السعودي حصريا على قنوات "إس إس سي" (SSC) السعودية، وستبث المباراة عبر قناة (SSC HD).

حكم المباراة

يتولى الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس إدارة مباراة الهلال مع مضيفه الأخدود.

المواجهات السابقة بين الهلال والأخدود

التقى الفريقان في مناسبتين سابقتين وفاز بهما الهلال.