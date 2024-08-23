موعد مباراة المريخ السوداني والنصر الليبي في أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد المريخ السوداني لمواجهة النصر الليبي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وكانت مواجهة الذهاب على ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي انتهت بالتعادل السلبي.

ويبحث الفريقان عن الفوز لخطف بطاقة التأهل، ويواجه المتأهل من الدور التمهيدي الأول الفائز من مواجهتي الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز النيجيري.

موعد مباراة المريخ والنصر في أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة السبت 24 أغسطس/آب الجاري، على ملعب جوبا بعاصمة جنوب السودان، وستنطلق المواجهة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثالثة ظهرا بتوقيت طرابلس والخرطوم.

وتنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على "قنوات بي إن سبورتس" القطرية بشكل حصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكن متابعة التغطية المباشرة للمباراة المرتقبة على موقع الجزيرة نت.