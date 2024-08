كورتوا يرفض اللعب مع منتخب بلجيكا بسبب المدرب

أكد تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد أنه لن يلعب لمنتخب بلجيكا مرة أخرى ما دام دومينيكو تيديسكو يتولى تدريب المنتخب.

وأراد كورتوا أن يوضح من خلال رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أن رحلته مع المنتخب البلجيكي قد انتهت، موضحا الخلافات التي يحتفظ بها مع تيديسكو.

وقال كورتوا "أريد أن أخاطب الجماهير البلجيكية ومتابعي منتخبنا الوطني.. أشعر بالحب والفخر الهائلين لتمثيل بلدي في الملعب. أشعر بالفخر لأنني حظيت بشرف ارتداء القميص الوطني. لم أتخيل قط في أحلامي أن أتمكن من القيام بذلك أكثر من 100 مرة".

وأضاف "لسوء الحظ، بعد الأحداث مع المدرب وبعد الكثير من التفكير، قررت عدم العودة إلى المنتخب البلجيكي تحت إشرافه. وفي هذا الشأن، أتحمل مسؤوليتي. إن عدم ثقتي به لن تسهم في الحفاظ على مناخ الود اللازم".

وتابع "الاتحاد، الذي أجريت معه عدة محادثات، يتقبل موقفي والأسباب التي دفعتني إلى هذا القرار. أنا آسف لأنني ربما خيبت آمال بعض المشجعين، لكنني مقتنع بأن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما بالنسبة لبلجيكا، لأنه يغلق النقاش ويسمح للفريق بالتركيز على تحقيق أهدافه".

وختم "أشكركم على دعمكم المستمر، والحب والتفاهم".

