ديبالا يرفض 80 مليون يورو من القادسية السعودي ويفضل البقاء في روما

في تحول مفاجئ، عاد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن قرار الانتقال إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان القادسية مقابل 75 مليون يورو لمدة 3 أعوام، وفضل البقاء في فريقه الحالي روما، بحسب ما أكد في حسابه على إنستغرام.

وبعدما ودع زملاءه الخميس وخرج من مركز "تريغوريا للتمارين" وقد بدا عليه "التأثر واضحا" بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فاجأ ديبالا الجميع مساء بالعودة عن قرار الانضمام إلى القادسية الذي عرض عليه راتبا مغريا جدا قدره 80 مليون يورو لـ3 مواسم، بحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين.

وأكد رومانو أن اللاعب هو من رفض هذا العرض الخرافي وفضل البقاء في العاصمة الإيطالية.

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وتضاربت المعلومات حول سبب عدم إتمام الصفقة مع القادسية، إذ قالت وسائل الإعلام إن ديبالا الذي يتقاضى 7 ملايين يورو من فريق العاصمة الإيطالية هو من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، بينما أفادت أخرى بأن روما ألغى الصفقة لأنه ليس راضيا عن تقاضيه 4 ملايين يورو فقط إضافة إلى المكافآت المرتبطة بما يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق السعودي.

ويتضمن عقد ابن الـ30 عاما مع نادي العاصمة، والذي يمتد حتى صيف 2025، بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 12 مليون يورو لكن مفعوله انتهى في 31 يوليو/تموز الماضي، مع خيار التجديد تلقائيا لموسم إضافي بالراتب نفسه في حال خاض 14 مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم، بحسب موقع "فوتبول إيتاليا".

وأرفق ديبالا في مقطع الفيديو -الذي نشره الخميس على إنستغرام- عبارة "شكرا روما.. أراكم الأحد" حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتجمهر مشجعو روما تحت منزل ديبالا من أجل شكره على قرار البقاء مع نادي العاصمة بحسب مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الإيطالية أمس الخميس.

C'è un po' di entusiasmo davanti casa di Paulo #Dybala. 😂 Tanti tifosi e soprattutto bambini presenti: ecco l'essenza del calcio. 🟡🔴 pic.twitter.com/HkHI39fzkA — Retesport 104.2fm (@ReteSport) August 22, 2024

وبدا رحيل الأرجنتيني عن روما صباح الخميس محسوما بعدما نُشر مقطع فيديو للأرجنتيني وهو يغادر مركز "تريغوريا"، حيث كان بانتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في ظهوره الأخير المفترض قبل مغادرة الفريق الذي انضم إليه في صيف 2022 من الغريم المحلي يوفنتوس.

وأفاد موقع "فورتسا روما" المتخصص بأخبار نادي العاصمة بأن ديبالا كان "متأثرا بشكل واضح" لدى مغادرته مقر التمارين، بينما كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" أن الأرجنتيني ودع الخميس زملاءه ولم يشارك في الحصة التدريبية الصباحية بل اكتفى بالتمارين البدنية.

وأشارت "كورييري ديلو سبورت" إلى أن روما والقادسية تفاوضا بشأن ديبالا حتى فجر الخميس، ثم استأنفا المفاوضات صباح اليوم نفسه، على أمل التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، لا سيما أن مدرب نادي العاصمة دانييلي دي روسي لا يريد أي مسألة عالقة مع حلول مباراة الأحد ضد إمبولي.

وخاض ديبالا 78 مباراة بألوان روما في جميع المسابقات سجل خلالها 34 هدفا، وذلك منذ انضمامه إليه من يوفنتوس الذي قضى معه 7 مواسم ولعب معه 293 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 115 هدفا، وتوّج معه بلقب الدوري المحلي 5 مرات، والكأس المحلية 4 مرات، وكأس السوبر المحلية مرتين، فضلا عن وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وكان ديبالا الذي تعثرت مسيرته مع يوفنتوس بسبب الإصابات ضمن التشكيلة التي خاض بها روما مباراته الأولى في الدوري ضد كالياري الأحد (0-0)، ودخل بديلا في الدقيقة 69.