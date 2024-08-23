برشلونة يسابق الزمن لتسجيل لاعبه الجديد أولمو

قال هانزي فليك مدرب برشلونة -الجمعة- إن النادي يأمل في أن يكون لاعبه الجديد داني أولمو متاحا ضد أتليتك بلباو في خضم مشكلة تسجيل عقد لاعب خط الوسط لدى رابطة الدوري، بسبب انتهاك النادي الكتالوني لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويستضيف برشلونة بلباو السبت 24 أغسطس/آب الجاري بعد الفوز 2-1 على فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري.

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ورحل لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، أحد أصحاب أعلى الرواتب في النادي، اليوم ليعود من جديد إلى مانشستر سيتي، مما قد يفتح الباب أمام تسجيل عقد أولمو.

وأبلغ فليك الصحفيين "ذلك (تسجيل العقد) ليس عملي، لقد عملنا بشكل جيد هذا الأسبوع، إنه (أولمو) جاهز للعب وأتمنى أن يكون مع الفريق، سيكون ذلك إيجابيا جدا لنا. لقد كان مذهلا في التدريبات ومن المهم الاعتماد عليه في أسرع وقت ممكن".

ويفتقد فريق المدرب فليك لخدمات بيدري وغابي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ بسبب الإصابة، لكن سيستعيد لاعب الوسط فيرمين لوبيز الذي انضم مجددا إلى التشكيلة بعد الفوز ببطولة أوروبا والميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا.

وقال فليك "مما أراه سيكون مستعدا للعب. كان من المهم أن يستريح بعد خوض بطولتين".

وتابع المدرب إن غوندوغان لاعب الفريق السابق أخبره أنه يريد مساعدة برشلونة لكنه غير رأيه.

وأوضح "ذلك يحدث. في النهاية أنا أعرفه كلاعب وكشخص. لقد كان لاعبا مذهلا لبرشلونة ولمنتخب ألمانيا".