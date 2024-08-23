الكشف عن قائمة منتخب مصر قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا
23/8/2024-|آخر تحديث: 23/8/202411:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)
اختار حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم -الجمعة- 27 لاعبا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا ضمن المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.
وقال الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على موقع فيسبوك إن القائمة ضمت 27 لاعبا على رأسهم القائد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وسيدخل الفريق معسكرا يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى العاشر من سبتمبر/أيلول القادم.
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ويستعد المنتخب المصري لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا الشهر المقبل في أول جولتين من تصفيات المجموعة الثالثة.
وفيما يلي قائمة المنتخب المصري كاملة:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وحمزة علاء.
- المدافعون: أحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان (بيكهام) وخالد صبحي ومحمد هاني ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة.
- لاعبو الوسط: أحمد نبيل (كوكا) ومحمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حسن.
(تريزيغيه) وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي فتحي.
- المهاجمون: إبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأسامه فيصل.
المصدر : رويترز