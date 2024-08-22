100 ألف يورو شهريا وفيلا بالملايين.. ماذا لو انفصل رونالدو عن "زوجته" جورجينا؟

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، لأول مرة، أن جورجينا رودريغيز -أم اثنين من أبنائه الخمس- هي زوجته، وجاء ذلك في المقطع الفيديو الأول الذي قدم به قناته الرسمية على يوتيوب، ظهر فيه رفقة جورجينا.

لكن المثير للاهتمام أنه قدمها على أنها زوجته وذلك للمرة الأولى وفقا لما نشرته الصحف الإلكترونية اليوم الخميس.

وباتت القناة الرسمية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع "يوتيوب" الحدث الأبرز في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تجاوز عدد المشتركين فيها المليون خلال 90 دقيقة.

So Cristiano Ronaldo is married to Georgina Rodriguez… They must have gotten married in secret.

I thought she was just his girlfriend/partner, but… Wow! 😮 pic.twitter.com/XtDsgPrKLU — Uncle Bob (@sabok247) August 21, 2024

واعتاد نجم النصر الظهور مع جورجينا باستمرار، لكنه لم يكن يتحدث عنها كزوجة، في حين ظهر عند إطلاق قناته على يوتيوب ليقول إنه سعيد بأن يطلق قناته الرسمية مع زوجته، مضيفا: "هذه قناة كريستيانو رونالدو.. أقدم لكم زوجتي جو (جورجينا).. النجاح مؤكد".

وانتشر هذا الفيديو مع تقرير صحفي نشرته مجلة "تي في غيا" البرتغالية، تحدثت فيه عن أن هناك "اتفاقية مالية" بين الطرفين، تشبه نوعا من اتفاق ما قبل الزواج، حيث يوفر شروطا سخية في حالة الانفصال.

ووفقا لهذا التقرير، إذا انفصل الزوجان، فإن جورجينا ستستفيد من:

معاش شهري مدى الحياة يبلغ حوالي 100 ألف يورو.

ستصبح مالكة فيلا رونالدو في مدريد، وهي عقار بمساحة 950 مترا مربعا ويقع على قطعة أرض مساحتها 4 آلاف متر مربع، واشتراها اللاعب عام 2010 مقابل 5 ملايين يورو.

ويرتبط رونالدو حاليا بعقد مع نادي النصر السعودي يمتد حتى صيف 2025، وهو اللاعب الأعلى أجرا في العالم براتب سنوي يصل إلى نحو 200 مليون يورو، كما تقدر ثروته الشخصية بحوالي 650 مليون يورو.

وأصبح رونالدو أبا في عام 2010 مع ولادة ابنه الأول، "كريستيانو جونيو"، قبل أن ينجب توأما جديدا عام 2017، ليستقبل بعدها طفلين جديدين، لكن المفارقة أن الثنائي الأخير فقط هما ابنيه من جورجينا.

وكانت جورجينا أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صورة لدعوة زفاف تحمل اسمها وتاريخ اليوم الموافق للخامس من مارس/آذار 2024، بدون الإشارة إلى اسم رونالدو، لتثير التساؤلات حول موعد زفافهما.

ونشر رونالدو نجم نادي النصر السعودي مقطع فيديو عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة على يوتيوب". وأضاف: "اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة".

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يبلغ عدد متابعيه عبر "إكس" 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع على فيسبوك، و636 مليون متابع عبر إنستغرام.

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد اليوم الخميس، بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي 4-1 أمام الهلال.