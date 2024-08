100 ألف يورو شهريا وفيلا بالملايين.. ماذا لو انفصل رونالدو عن "زوجته" جورجينا؟

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، لأول مرة، أن جورجينا رودريغيز -أم اثنين من أبنائه الخمس- هي زوجته، وجاء ذلك في المقطع الفيديو الأول الذي قدم به قناته الرسمية على يوتيوب، ظهر فيه رفقة جورجينا.

لكن المثير للاهتمام أنه قدمها على أنها زوجته وذلك للمرة الأولى وفقا لما نشرته الصحف الإلكترونية اليوم الخميس.

وباتت القناة الرسمية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع "يوتيوب" الحدث الأبرز في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تجاوز عدد المشتركين فيها المليون خلال 90 دقيقة.

So Cristiano Ronaldo is married to Georgina Rodriguez…

They must have gotten married in secret.

I thought she was just his girlfriend/partner, but…

Wow! 😮 pic.twitter.com/XtDsgPrKLU

— Uncle Bob (@sabok247) August 21, 2024