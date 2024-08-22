ورث قميصه ويقلد أسلوبه في السيتي.. محرز يتفاعل مع أداء سافينيو ضد تشلسي

قال رياض محرز مازحا إن الوافد الجديد لمانشستر سيتي سافينيو يشبهه تماما بعد مشاهدة أبرز لقطاته أمام تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حساب مانشستر سيتي الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو جمع فيه بعضا من مراوغات البرازيلي سافينيو أمام تشلسي.

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وحظي مقطع الفيديو بتفاعل جماهيري كبير، وأعاد محرز لاعب الأهلي السعودي نشره عبر حسابه الشخصي، مع تعليقه عليه بالقول "انتظر دقيقة" موجها دعوة لمتابعيه بضرورة مشاهدة الفيديو.

وأظهر سافينيو (20 عاما) سرعة فائقة وقدرات فنية ممتازة في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشلسي 2-0 -الأحد- لكن تم استبداله بعد 45 دقيقة بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

Wait a minute 🧐🤣 https://t.co/QDDx27HE3U — Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 20, 2024

وتفاعل العديد من المشجعين ومعهم محرز، مع لقطة تظهر الجناح الأيمن سافينيو وهو يراوغ مدافع تشلسي مارك كوكوريلا في مناسبات متعددة مع بعض حركات القدم الاستثنائية.

ولم يكتف سافينيو بارتداء رقم النجم الجزائري القديم (26) فحسب، بل إنه يحمل الكثير من أوجه التشابه في أسلوب لعب جناح السيتي السابق وطريقة تخطيه لدفاعات الخصم.

وانضم سافينيو إلى سيتي في صفقة قدرت بـ27.53 مليون دولار قادمًا من نادي تروا الفرنسي في يوليو/تموز الماضي.

ولعب محرز 5 مواسم كاملة في صفوف مانشستر سيتي؛ وتمكن من تسجيل 78 هدفًا وصناعة 56 أخرى، خلال 236 مباراة خاضها بقميص الفريق.