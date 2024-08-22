لاعبون اعتزلوا دوليا عام 2024

نجوم كثر وبينهم قادة منتخبات وضعوا حدا لمسيرتهم الكروية بعد سنوات طويلة دافعوا فيها عن بلادهم كرويا وقادوها للمجد وتحقيق الألقاب.

وكان آخر هؤلاء قائدا منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان والحارس مانويل نوير، وجاء اعتزال اللاعبين عقب فشل "المانشافت" في التتويج بلقب بطولة يورو 2024 والتي أقيمت على أرضه.

إضافة إلى غوندوغان ونوير، هؤلاء أبرز النجوم الذين اعتزلوا دوليا: