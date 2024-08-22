لاعبون اعتزلوا دوليا عام 2024
22/8/2024
نجوم كثر وبينهم قادة منتخبات وضعوا حدا لمسيرتهم الكروية بعد سنوات طويلة دافعوا فيها عن بلادهم كرويا وقادوها للمجد وتحقيق الألقاب.
وكان آخر هؤلاء قائدا منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان والحارس مانويل نوير، وجاء اعتزال اللاعبين عقب فشل "المانشافت" في التتويج بلقب بطولة يورو 2024 والتي أقيمت على أرضه.
إضافة إلى غوندوغان ونوير، هؤلاء أبرز النجوم الذين اعتزلوا دوليا:
- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي).
- الألماني توني كروس (اعتزل كرة القدم).
- الفرنسي أوليفيه جيرو (فريق لوس أنجلوس).
- السويسري شيردان شاكيري (بازل السويسري).
- الأوروغواياني إدينسون كافاني (بوكا جونيورز).
- الحارس السويسري يان سومر (إنتر ميلان).
- البرتغالي بيبي (اعتزل كرة القدم).
- الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ).
- الإسباني تياغو ألكانتارا (اعتزل كرة القدم).
- الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي).
- الهولندي دالي بليند (جيرونا).
المصدر : مواقع إلكترونية