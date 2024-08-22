كم يجني رونالدو من قناته الجديدة على يوتيوب؟

نحو مليار متابع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن نجاح قناته الجديدة على يوتيوب مضمون، ولقد حظيت بالفعل على أكثر من 15 مليون متابع في أقل من 24 ساعة.

و"الدون" الذي يعد أحد أكثر الشخصيات شهرة في العالم، ليس فقط أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بل أيضا أعلى اللاعبين أجرا في العالم (راتب سنوي من النصر السعودي يقدر بـ200 مليون يورو)، ويحقق بالفعل مبالغ طائلة من صفقات الإعلان والعلامات التجارية المختلفة. ومن المقرر أن يضيف المزيد إلى تدفق دخله من خلال قناته "يور كريسيتيانو" (UR Cristiano).

وأطلقت القناة بشكل غير متوقع وحمل عليها بالفعل 19 مقطع فيديو للمشجعين لمشاهدتها، وكما يُحطم الأرقام القياسية في الملعب، فعل الأمر نفسه على منصة "يوتيوب" وأصبحت قناته الأسرع في الوصول إلى مليون مشترك، وذلك خلال 90 دقيقة فقط.

رونالدو يحتفل مع عائلته بالدرع الذهبي من يوتيوب بعد وصول قناته الرسمية إلى مليون مشترك في 90 دقيقة، وعدد المشتركين فيها تجاوز الـ15 مليونا في أقل من 24 ساعة.https://t.co/qGsm9JvUhf pic.twitter.com/cFF6XCkR8W — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) August 22, 2024

وبسبب التزايد الفلكي في أرقام المشتركين بالقناة والتي تزيد بنحو 50 ألف مشترك كل دقيقة، لا يعرف على وجه الدقة كم سيجني قائد النصر السعودي من قناته الجديدة.

وحسب موقع "ثنكفيك" المتخصص في أرباح مواقع التواصل، فإن صانع المحتوى على يوتيوب أن يكسب:

2 و12 دولارا لكل ألف مشاهدة على المنصة.

مقابل كل مليون مشاهدة، يمكن أن يكسب ما بين 1200 و6 آلاف دولار.

مع وجود عشرات الملايين من المشاهدات باسمه، سيحقق رونالدو ثروة قبل حتى النظر في أسعار الإعلانات. ويدفع المعلنون سعرًا محددًا إلى "يوتيوب، حيث يحصل صانع المحتوى أو صاحب القناة على 45% وتحصل المنصة نفسها على 55% الأخرى. وحصدت كل مقاطع الفيديو الخاصة به بالفعل أكثر من مليون مشاهدة لكل منها، مما يعني أن رونالدو سيكسب مبلغا كبيرا من أموال الإعلانات وحدها.

ونشرت صفحات وحسابات رونالدو على مواقع التواصل -بينها قناته على "يوتيوب"- احتفاله مع عائلته بالدرع الذهبي بعد وصول قناته الرسمية إلى أكثر من مليون مشترك في 90 دقيقة، ويتوقع أن يحصل رونالدو قريبا على الدرع المخصص للقنوات التي لديها أكثر من 50 مليون مشترك.