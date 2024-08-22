فيتور روكي "الغاضب" يحذف برشلونة من على "إنستغرام"

قام البرازيلي فيتور روكي بتغيير الصورة الشخصية بحسابه على إنستغرام وهو يرتدي قميص برشلونة إلى صورة جديدة يظهر فيها بملابس منتخب البرازيل.

وعلاوة على ذلك، حذف اللاعب اسم المستخدم وهو برشلونة في صفحته، ولم يبق سوى اسم زوجته وعبارة باللغة البرازيلية تقول ما يلي: (Deus يعتني بي!) ("الله يعتني بي!").

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ويقترب اللاعب البرازيلي من إنهاء انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس الإسباني الذي أوشك على تحديد تفاصيل الصفقة مع البارسا.

ولم يكن بيتيس الفريق الوحيد المهتم بضم روكي، بل كانت هناك خيارات أخرى مثل سبورتنغ لشبونة وبورتو البرتغاليين أو إيفرتون الإنجليزي الذي أراد شراء عقد اللاعب.

لكن البرازيلي البالغ 19 عاما والذي لم يرغب في الرحيل عن البارسا، وجد خيار بيتيس أكثر جاذبية بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

في موسم 2023-2024، شارك روكي في 14 مباراة، لكنه لعب 319 دقيقة فقط وسجل هدفين فقط. وفي كأس الملك، لعب 34 دقيقة إضافية، موزعة على مباراتين، دون المساهمة بأي أهداف أخرى. ولم يكن له أي دور في كأس السوبر الإسباني ولا في دوري أبطال أوروبا.

وانضم روكي إلى برشلونة في منتصف الموسم الماضي (2023-2024) من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 40 مليون يورو.