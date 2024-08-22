غوندوغان أحدثهم.. 14 لاعبا عادوا إلى البريميرليغ بعد مغادرته

عاد إيلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي في واحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة هذا الصيف، لكنه ليس أول لاعب كبير يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مغادرته.

وغادر غوندوغان إلى برشلونة في عام 2023 بعد أن قاد السيتي إلى الثلاثية، لكن الوضع المالي الخطير للعملاق الكتالوني دفع الدولي الألماني السابق إلى الرحيل عن الكامب نو، ولم يفوت السيتي فرصة إعادته بعد موافقة سريعة من المدرب بيب غوارديولا.

وكان انتقال الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال إلى برشلونة صيف عام 2007 غير متوقع ومفاجئ، لكنه في نهاية المطاف عاد للـ"غانرز" موسم 2012 لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من "نيويورك ريد بولز" الأميركي.

وهذه قائمة من 13 لاعبا غادروا الدوري الإنجليزي الممتاز ليعودوا إليه في وقت لاحق: