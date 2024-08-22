غوندوغان أحدثهم.. 14 لاعبا عادوا إلى البريميرليغ بعد مغادرته
22/8/2024
عاد إيلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي في واحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة هذا الصيف، لكنه ليس أول لاعب كبير يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مغادرته.
وغادر غوندوغان إلى برشلونة في عام 2023 بعد أن قاد السيتي إلى الثلاثية، لكن الوضع المالي الخطير للعملاق الكتالوني دفع الدولي الألماني السابق إلى الرحيل عن الكامب نو، ولم يفوت السيتي فرصة إعادته بعد موافقة سريعة من المدرب بيب غوارديولا.
وكان انتقال الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال إلى برشلونة صيف عام 2007 غير متوقع ومفاجئ، لكنه في نهاية المطاف عاد للـ"غانرز" موسم 2012 لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من "نيويورك ريد بولز" الأميركي.
وهذه قائمة من 13 لاعبا غادروا الدوري الإنجليزي الممتاز ليعودوا إليه في وقت لاحق:
- الفرنسي تيري هنري: أرسنال (برشلونة، نيويورك ريد بولز).
- الألماني يورغن كلنسمان: توتنهام (بايرن ميونخ).
- الإيفواري ديدييه دروغبا: تشلسي (شانغهاي شينهوا، غلطة سراي).
- البرازيلي جونينيو: ميدلزبره (أتلتيكو مدريد).
- الويلزي غاريث بايل: توتنهام (ريال مدريد).
- الفرنسي بول بوغبا: مانشستر يونايتد (يوفنتوس).
- الفرنسي نيكولا أنيلكا: أرسنال (ريال مدريد، باريس سان جيرمان).
- الإنجليزي سول كامبل: أرسنال (نوتس كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي).
- المصري محمد صلاح: تشلسي، ليفربول (فيورنتينا، روما).
- الإنجليزي جو كول: تشلسي، ليفربول، ويستهام (ليل).
- الإنجليزي مايكل أوين: نيوكاسل (ريال مدريد).
- الهولندي جيمي فلويد هاسيلبينك: ليدز يونايتد (أتلتيكو مدريد).
- الإيرلندي روبي كين: كوفنتري سيتي، ليدزيونايتد (إنتر ميلان).
المصدر : مواقع إلكترونية