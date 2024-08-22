مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق يعلن إفلاسه

أعلن مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق إيميل هيسكي إفلاسه، على الرغم من أنه كان يمتلك ثروة تقدر بأكثر من 15 مليون دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وواجه هيسكي مشاكل مالية منذ انضمامه إلى برنامج استثمار المشاهير الذي أصبح الآن في قلب نزاع ضريبي بقيمة 2.09 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن هيسكي وهو أب لـ6 أطفال تخلف عن سداد ضرائب بقيمة 120 ألف دولار العام الماضي (2023) أثناء عمله كمسؤول تطوير كرة القدم بين عامي 2017 و2020 وحكم عليه بغرامة قدرها 54.98 ألف دولار.

وتعرض مهاجم ليفربول السابق لالتماس الإفلاس من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني (2024).

ويقال إن هيسكي (46 عاما) الذي سجل 7 أهداف في 62 مباراة لإنجلترا، كانت ثروته عام 2009 تقدر بـ15 مليون دولار.

ويعتبر المهاجم السابق أحد الهدافين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 110 أهداف منها 33 هدفا لصالح ليستر سيتي و39 هدفا لليفربول، كما سجل 14 هدفا مع برمنغهام سيتي و15 هدفا مع ويغان و9 أهداف مع أستون فيلا.

ويحتل هيسكي المركز الـ27 ضمن قائمة هدافي البريميرليغ عبر التاريخ التي يتصدرها النجم السابق آلان شيرر بـ260 هدفا.

ويقول مستشارون ماليون للصحيفة البريطانية إن لاعبي كرة القدم الذين يواجهون الإفلاس بعد الاعتزال، يكون الإنفاق غير المقيد وعدم وجود خطة للادخار هو السبب في ذلك.

ويعرف لاعبو كرة القدم بأنماط حياتهم التي تتسم بالبذخ، وإنفاقهم المتهور الذي ربما يؤدي بهم إلى الإفلاس سريعا إذا لم يحافظوا على مدخراتهم.