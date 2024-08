ديبالا يودع روما تحضيرا لانتقاله إلى الدوري السعودي

ودع المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022، زملاءه في نادي روما الإيطالي لكرة القدم، وذلك تحضيرا لانتقاله إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان القادسية وفق ما أفادت -الخميس- وسائل الإعلام الإيطالية.

ونُشر مقطع فيديو للأرجنتيني البالغ 30 عاما وهو يغادر مركز تريغوريا المخصص لتمارين نادي العاصمة الإيطالية، حيث كان بانتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في ظهوره الأخير قبل مغادرة الفريق الذي انضم إليه في صيف 2022 من الغريم المحلي يوفنتوس.

وأفاد موقع "فورتسا روما" المتخصص بأخبار نادي العاصمة أن ديبالا كان "متأثرا بشكل واضح" لدى مغادرته مقر التمارين، فيما كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" أن الأرجنتيني ودع الخميس زملاءه ولم يشارك في الحصة التدريبية الصباحية بل اكتفى بالتمارين البدنية.

وأشارت "كورييري ديلو سبورت" إلى أن روما والقادسية تفاوضا بشأن ديبالا حتى بعد منتصف ليلة الخميس، ثم استأنفا المفاوضات صباحا على أمل التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، لاسيما أن مدرب نادي العاصمة دانييلي دي روسي لا يريد أي مسألة عالقة مع حلول مباراة الأحد ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

