تعرف على قواعد النزال بين مايك تايسون وجيك بول

يستعد الملاكم الأسطوري مايك تايسون لمواجهة صانع المحتوى جيك بول في نزال الوزن الثقيل المقرر يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في ملعب آي تي آند تي (AT&T) في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.

وعقد الملاكمان مؤتمرا صحفيا مشتركا في نيويورك -الأحد- استعدادا لخوض مباراتهما المؤجلة منذ 20 يوليو/تموز الماضي بسبب إصابة تايسون بقرح في المعدة.

ونظرا لفارق السن الذي يصل إلى 3 عقود بين تايسون البالغ 58 عاما وبول 27 عاما، فإن القواعد الدقيقة التي سيتواجه بموجبها الثنائي كانت موضوع الكثير من التكهنات منذ الإعلان عن النزال لأول مرة في مارس/آذار من هذا العام.

وعلى عكس التكهنات السابقة، لن تكون المباراة استعراضية، بل ستكون احترافية وسيتم التنافس عليها بموجب نفس قواعد الملاكمة المحترفة.

من بين قواعد النزال.. السماح بالضربة القاضية

استجابة لرغبة تايسون وجيك سيكون النزال احترافيا معتمدا، يخضع لقواعد الملاكمة المحترفة وهي كالآتي وفقا لشبكة إيه إس بي إن:

يقام النزال على مدار 8 جولات مدة كل منها دقيقتان.

ارتداء قفازات تزن 14 أونصة، وليس 10 أونصات مثل تلك التي استخدمها مايك لتدمير خصومه خلال أوج عطائه.

السماح بالضربة القاضية.

اعتماد النتيجة النهائية في سجلات الملاكمين وهو ما لم يكن ليحدث لو خاضا مباراة استعراضية وفقًا لشبكة إيه إس بي إن.

على الرغم من اعتزال تايسون كمحترف في عام 2005 بعد هزيمته بالضربة القاضية أمام كيفن ماكبرايد، عاد الملاكم الأكثر شراسة للظهور في مباراة استعراضية عام 2020 مع روي جونز جونيور.

وخاض الملاكمان المخضرمان مباراة انتهت بالتعادل الرسمي في مباراة كانت قليلة الحركة، لكنها كانت مليئة بالحنين إلى الماضي.

لماذا تقام مباراة تايسون ضد بول يوم الجمعة

تقام أغلب مواجهات الملاكمة البارزة تاريخيا ليلة السبت، لكن نزال تايسون ضد بول يقام يوم الجمعة، وهذا يبدو غريبا لجماهير الملاكمة حول العالم.

يرجع سبب تنظيم النزال المرتقب بين تايسون وبول يوم الجمعة دون السبت إلى ملعب AT&T الخاص بفريق دالاس كاوبويز والذي سيخوض فيه يوم السبت الموافق لـ16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مباراة في دوري كرة القدم الأميركي.