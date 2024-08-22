الدوري السعودي.. ضمن قائمة أغلى 10 دوريات بالعالم وثاني أكثرها إنفاقا

ينطلق مساء اليوم الخميس دوري "روشن" السعودي للمحترفين الذي تخطت قيمته السوقية مستوى المليار يورو، ليدخل الدوري ضمن قائمة "أعلى 10 دوريات قيمة" في العالم.

وتركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، حيث تعتبر قطاعات الرياضة والترفيه في طليعة أجندة الحكومة، خاصة بعد انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض في 2023.

وينطلق دوري "روشن السعودي"، بإجمالي 34 مرحلة، اليوم الخميس بلقاء يجمع بين التعاون والفيحاء.

ويأتي الدوري السعودي للمحترفين في المرتبة العاشرة بقيمة سوقية تبلغ مليارا و50 مليون يورو، ليكون هو الدوري العربي والخليجي الوحيد بقيمة سوقية فوق المليار يورو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي بنسبة 213% من مستويات 335 مليونا و90 ألف يورو في أغسطس/آب 2022.

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فيديو ترويجي لموسم 2024-2025 من الدوري السعودي لكرة القدم، والذي ينطلق غدا الخميس. pic.twitter.com/7jAEWro7GP — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) August 21, 2024

ويعتبر الدوري السعودي للمحترفين ثاني أكثر الدوريات إنفاقا على مستوى العالم في 2023 و2024، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجاوز إنفاق الدوري ككل أكبر الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني والإسباني.

وعلى صعيد الأندية، يعتبر نادي الهلال السعودي الأكثر إنفاقا خلال 2023 و2024، حيث استثمر النادي 353 مليون يورو لاستقطاب العديد من اللاعبين الكبار على رأسهم البرازيلي نيمار في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأيضا حارس المرمى المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية مقابل 21 مليون يورو.

وارتفعت القيمة السوقية لجميع الأندية السعودية مقارنة بمستوياتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء نادي الوحدة السعودي وهو النادي الأقل قيمة بـ12 مليون و380 ألف يورو.

ولدى الدوري السعودي حاليا 149 لاعبا أجنبيا بنسبة قدرها 28%، بمتوسط عمر للاعبين عند 27 عاما. ويعتبر نيمار الأعلى قيمة بـ60 مليون يورو.

وقرر الاتحاد السعودي تقليص القائمة الإجمالية للاعبين في كل فريق من 30 لاعبا إلى 25، وذلك بهدف تحسين جودة اللعب وتقليل عدد اللاعبين غير المشاركين في المباريات.

ويعد الهلال، حامل اللقب، النادي الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن بـ205 ملايين يورو، متفوقا على اتحاد جدة الثاني الذي تبلغ قيمته السوقية 154 مليونا والنصر صاحب المركز الثالث بقيمة سوقية 144 مليون يورو.