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إلغاء وجبة الغداء.. مانشستر يونايتد يستمر في سياسة التقشف

خطة راتكليف لخفض التكاليف في أولد ترافورد
السير جيم راتكليف وفريقه في شركة "إينيوس" شرعا في إجراء مراجعة مالية شاملة لمانشستر يونايتد (مواقع التواصل)
22/8/2024

قام مانشستر يونايتد بإلغاء وجبة الغداء للموظفين في أيام المباريات كجزء من سلسلة من الإجراءات لخفض التكاليف في أولد ترافورد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الموظفون بالنادي يحصلون على وجبة غداء تتضمن شطيرة وكيس رقائق البطاطس ومشروبا غازيا، ومع ذلك، شعر الكثيرون بالفزع عندما اكتشفوا أن العرض قد اختفى في أول مباراة لليونايتد هذا الموسم ضد فولهام، الجمعة الماضي.

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وقال البعض إنه عرض عليهم بدلا من ذلك تناول بقايا الطعام المقدم لكبار الشخصيات الذي يتم رميه في الغالب بعد كل مباراة.

كما ادعى بعض العمال، أنهم يُجبرون على تناول الطعام في المرحاض، وقال أحدهم لـ"ديلي ميل" "لقد وضعوا طاولة طعام بجوار 4 مقصورات مراحيض".

لكن إدارة يونايتد أشارت إلى أن هناك غرفة منفصلة للاستخدام وأن البعض يختار تناول الطعام في منطقة أكثر هدوءًا والتي تحتوي على حمام مجاور وغرفة استحمام.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من المراجعة المالية الواسعة النطاق التي أجراها السير جيم راتكليف ضمن عملية إعادة هيكلة كبرى في مانشستر يونايتد.

وشرع راتكليف وفريقه في شركة "إينيوس" في إجراء مراجعة مالية شاملة بعد حصولهم على ربع حصة في النادي في وقت سابق من هذا العام، مما أدى، إلى تسريح حوالي 250 موظفا.

المصدر : الصحافة البريطانية