أطول 11 سلسلة دون هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاقه عام 1992 بعض أفضل الفرق، التي نجحت في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم لفترات طويلة.

ويسجل التاريخ أن بعض أكبر الأندية في كرة القدم الإنجليزية واصلت مسيرتها الرائعة دون هزيمة في طريقها لرفع لقب البريميرليغ.

وتعد فرق أمثال أرسنال وتشلسي ومانشستر يونايتد من بين الفرق التي لم تهزم لفترة طويلة في مناسبات متعددة.

كما مدد فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى 24 مباراة في بداية موسم 2024-2025.

في المقابل يظل أرسنال الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تجنب الهزيمة طوال الموسم بأكمله.

When Mikel Riley ended The Arsenal’s 49 game unbeaten run at Old Trafford in October 2004. Scripted match.pic.twitter.com/YE27K09VAm https://t.co/4OlyFEBVo5

— Gunners (@Gunnersc0m) February 2, 2023