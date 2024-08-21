جوائز البريميرليغ.. فودين أفضل لاعب وبالمر أفضل لاعب شاب

فاز فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي.

وفاز فودين بالجائزة خلال النسخة الـ51 من حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الذي أقيم أمس الثلاثاء.

كما اختير كول بالمر لاعب فريق تشلسي ليكون أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

كما أعلن عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في حفل الرابطة الإنجليزية وفقا لاستفتاء اللاعبين، والتي سيطر عليها فريقا مانشستر سيتي وأرسنال حامل لقب البريميرليغ وصاحب المركز الثاني على الترتيب.

ويضم التشكيل المثالي: