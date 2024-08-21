جوائز البريميرليغ.. فودين أفضل لاعب وبالمر أفضل لاعب شاب
21/8/2024
فاز فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي.
وفاز فودين بالجائزة خلال النسخة الـ51 من حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الذي أقيم أمس الثلاثاء.
اقرأ أيضاlist of 2 items
64 جنسية مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025
كما اختير كول بالمر لاعب فريق تشلسي ليكون أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.
كما أعلن عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في حفل الرابطة الإنجليزية وفقا لاستفتاء اللاعبين، والتي سيطر عليها فريقا مانشستر سيتي وأرسنال حامل لقب البريميرليغ وصاحب المركز الثاني على الترتيب.
ويضم التشكيل المثالي:
- حارس المرمى: الإسباني دافيد رايا (أرسنال).
- الدفاع: الفرنسي وليام ساليبا والبرازيلي غابرييل ماغالايس (أرسنال) والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) والإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي).
- الوسط: ديكلان رايس ومارتن أوديغارد (أرسنال) ورودري وفودين (مانشستر سيتي).
- الهجوم: النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا).
المصدر : وكالات